على قطع أراضٍ تبدأ مساحتها بـ 3 آلاف متر مربع.. "السعدون العقارية" تطرح مزاد "واحة العمارية" الإلكتروني

وأضافت الشركة، يُقام المزاد يوم الأحد 1-9-2024م؛ وينتهي يوم الثلاثاء 3-9-2024م، عبر المنصة السعودية للمزادات، مشيرة إلى أنه تمّت الموافقة عليه من قِبل الهيئة العامة للعقار.