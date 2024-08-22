على قطع أراضٍ تبدأ مساحتها بـ 3 آلاف متر مربع.. "السعدون العقارية" تطرح مزاد "واحة العمارية" الإلكتروني

أعلنت شركة السعدون العقارية، إقامة مزاد "واحة العمارية الإلكتروني"؛ لبيع مجموعة قطع أراضٍ؛ تبدأ مساحاتها من 3000 متر مربع.
وأوضحت الشركة أن المزاد يضم مجموعة من قطع أراضٍ زراعية؛ تتراوح مساحاتها ما بين 3000 م2 و6000م2.
وأضافت الشركة، يُقام المزاد يوم الأحد 1-9-2024م؛ وينتهي يوم الثلاثاء 3-9-2024م، عبر المنصة السعودية للمزادات، مشيرة إلى أنه تمّت الموافقة عليه من قِبل الهيئة العامة للعقار.
وتابعت الشركة- للدعم الفني لتسجيل المشاركين: 0555259495 - 920003852.
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