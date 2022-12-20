"الزعاق": حرارة الشمس تسبّب الرياح.. وهذه أبرز أسمائها عند العرب

وقال إن أهم الرياح عند العرب، هي: رياح الصبا؛ وهي الرياح الشمالية الشرقية، وهي من الرياح المبشّرة، ورياح النسر؛ وهي الرياح الجنوبية الشرقية، ورياح الهيفي؛ وهي الرياح الجنوبية الغربية، ورياح الدبور؛ وهي الرياح الشمالية الغربية.