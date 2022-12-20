"الزعاق": حرارة الشمس تسبّب الرياح.. وهذه أبرز أسمائها عند العرب

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن "حرارة الشمس تسبّب فوارق ضغطية تتولّد عنها حركة الهواء وهي ما تسمّى الرياح، فهي تنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض".
وأضاف الزعاق؛ أن العرب أطلقوا أسماءً على الرياح على حسب الشدة والضعف والاتجاه والمنفعة والمضرة.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن أبرز أسماء الرياح هي الصرصر، فهي الرياح الشديدة التي لها صوت صرصرة، واللواقح هي الرياح التي تلقح السحاب وتنزّل المطر، العقيم وهي الريح المفسدة.
وقال إن أهم الرياح عند العرب، هي: رياح الصبا؛ وهي الرياح الشمالية الشرقية، وهي من الرياح المبشّرة، ورياح النسر؛ وهي الرياح الجنوبية الشرقية، ورياح الهيفي؛ وهي الرياح الجنوبية الغربية، ورياح الدبور؛ وهي الرياح الشمالية الغربية.