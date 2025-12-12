بأكثر من 4 ملايين دولار و3 سيارات إطفاء.. المملكة تعزز قدرات الطوارئ في سوريا والعراق

في خطوة تعكس الدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاث سيارات إطفاء جديدة ومتطورة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية، وذلك لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات في محافظة اللاذقية.
ويأتي هذا الدعم ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لتوفير المستلزمات والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة حرائق الغابات بالمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة الحماية المدنية، ويعزز الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، ويدعم فرق الإطفاء ميدانيًّا.
وأعرب مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية، عبدالكافي الكيالي، عن شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدًا أن هذه الآليات ستدعم جهود مواجهة حرائق الغابات والحفاظ على الغطاء النباتي في المحافظة.
وفي سياق متصل، وقّع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي، لتأمين 14 سيارة إسعاف مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية لصالح وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، بقيمة إجمالية تربو على 4 ملايين دولار أمريكي، ويستفيد منها أكثر من 3 ملايين و350 ألف شخص.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المركز بالرياض، بحضور مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومدير عام البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في جمهورية الصومال السفير محمد بمبه محمد بوبه.
وأكد السفير بوبه أهمية الشراكة الإستراتيجية بين منظمة التعاون الإسلامي والمركز، مشيدًا بالدعم النوعي الذي تقدمه المملكة عبر ذراعها الإنساني، والذي امتد إلى مختلف المناطق المحتاجة في العالم.
وتأتي هذه المبادرات ضمن التزام المملكة برسالتها الإنسانية الثابتة في مساندة الدول المتضررة، وتقديم الدعم اللوجستي والصحي للشعوب المحتاجة حول العالم.