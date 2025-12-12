بأكثر من 4 ملايين دولار و3 سيارات إطفاء.. المملكة تعزز قدرات الطوارئ في سوريا والعراق

وفي سياق متصل، وقّع المركز اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي، لتأمين 14 سيارة إسعاف مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية لصالح وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، بقيمة إجمالية تربو على 4 ملايين دولار أمريكي، ويستفيد منها أكثر من 3 ملايين و350 ألف شخص.