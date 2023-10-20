رئيس إندونيسيا: يجب توقف العنف في غزة وأن تكون "الإنسانية" في المقام الأول
ألقى الرئيس جوكو ويدودو؛ رئيس جمهورية إندونيسيا رئيس الدورة الحالية لدول رابطة الآسيان 2030، كلمة رحّب فيها بهذه اللحظة التاريخية لأول قمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وأكّد أن دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، هما قوتان عظيمتان ستواصلان النمو لناتجنا المحلي الذي يصل إلى أكثر من (5) تريليونات دولار، وسكاننا يصلون إلى أكثر من (700) مليون نسمة، وهذه أصول عظيمة لنا تمكّننا من الاضطلاع بدور إستراتيجي كقوة إستراتيجية في خضم هذا العالم المنقسم.
وأوضح ويدودو؛ أن إندونيسيا تثمّن دور كل دولة في مجلس التعاون الخليجي وانضمامها إلى التعاون مع دول الآسيان؛ كالتزامٍ من جانبها لدعم السلام في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
وقال: اسمحوا لي أن أتطرق إلى مجال الاقتصاد، نحن بحاجة لتعظيم إمكاناتنا للاستفادة الاقتصادية من خلال الاستثمار في التجارة المتوازنة والمنفتحة والعادلة، ويشمل ذلك إنشاء الإطار الاقتصادي للآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال شهادات (حلال)، وتطوير السياحة الحلال، وتطوير القطاع الغذائي والأمن الغذائي وأمن سلاسل إمداد الغذاء، يجب أن يتم ضمانها كذلك في مجال الغذاء وتقنيات الغذاء، وكذلك المواءمة فيما يتعلق بمعايير السلع الغذائية، وكذلك المرونة في قطاع الطاقة، فيجب تعزيزها من خلال الشراكات المفيدة والمستدامة من أجل تسريع الانتقالات في مجال الطاقة، وكذلك حماية العمالة المهاجرة.
وشدّد رئيس جمهورية إندونيسيا في هذا الصدد، على التزام دول الآسيان على تعزيز وتحسين حماية العمالة المهاجرة، مطالباً بدعم دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.
وعبّر عن القلق العميق من تطورات الموقف في غزة، وقال: يجب أن يتوقف العنف، وأن تكون الإنسانية هي الأولى في هذه اللحظة، ويجب أن نمنع أن تسوء الظروف، ويجب ألا ننسى أن الجذور المسبّبة للمشكلة هي احتلال الأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل، وهذا ما يجب أن نحله ونسويه، وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها، وموقف دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيان يجب أن يكون واضحاً وصارماً في دعم حلول السلام الدائمة والمستدامة في فلسطين.
إثر ذلك عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج ودول رابطة الآسيان، جلسة عملهم المغلقة.