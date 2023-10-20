رئيس إندونيسيا: يجب توقف العنف في غزة وأن تكون "الإنسانية" في المقام الأول

وعبّر عن القلق العميق من تطورات الموقف في غزة، وقال: يجب أن يتوقف العنف، وأن تكون الإنسانية هي الأولى في هذه اللحظة، ويجب أن نمنع أن تسوء الظروف، ويجب ألا ننسى أن الجذور المسبّبة للمشكلة هي احتلال الأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل، وهذا ما يجب أن نحله ونسويه، وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها، وموقف دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيان يجب أن يكون واضحاً وصارماً في دعم حلول السلام الدائمة والمستدامة في فلسطين.