مدير "تعليم الرياض" يزور مهرجان القراءة بمكتبة المؤسس ويلتقي الطلاب والطالبات

يُذكر أن مهرجان القراءة الحادي والعشرين تنظمه إدارة النشاط الثقافي بإدارة تعليم الرياض، بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على مدى أسبوعين؛ حيث استفاد منه أكثر من 2900 طالب وطالبة من كل المراحل الدراسية من 110 مدارس للبنين والبنات.