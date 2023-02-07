مدير "تعليم الرياض" يزور مهرجان القراءة بمكتبة المؤسس ويلتقي الطلاب والطالبات

زار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي مهرجان القراءة الحادي والعشرين بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والتقى بمدير المكتبة الدكتور بندر المبارك.
والتقى الدكتور "خرمي" بالطلاب والطالبات في المهرجان الذي تجوّل فيه، واستمع إلى شرح من المشرف على المشروع في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور فهد العليان.
يُذكر أن مهرجان القراءة الحادي والعشرين تنظمه إدارة النشاط الثقافي بإدارة تعليم الرياض، بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على مدى أسبوعين؛ حيث استفاد منه أكثر من 2900 طالب وطالبة من كل المراحل الدراسية من 110 مدارس للبنين والبنات.