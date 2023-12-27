موعد مع الحماس والمتعة في تجربة قطار "دبل لوب كوستر" لزوار "وندر جاردن"

تقدم منطقة وندر جاردن إحدى مناطق موسم الرياض 2023، العديد من التجارب الترفيهية والمغامرات الحماسية؛ ومنها تجربة "دبل لوب كوستر"، التي تعد واحدة من أبرز الألعاب المميزة في المنطقة، حيث يستمتع الزوار بجرعة زائدة من الحماس وسط أجواء مليئة بالمتعة والإثارة.
وتتضمّن اللعبة قطارًا خاطفًا يتسع لنحو 20 شخصًا، وتستغرق مدته نحو دقيقة واحدة، وتصل سرعة القطار إلى 50 - 75 كلم، وتمثل التجربة إحدى الألعاب السريعة التي تستهدف بها الشباب والفتيات.
وتعد تجربة "دبل لوب كوستر" لعبة مخصصة لأصحاب القلوب القوية التي تجذبهم تلك الألعاب ذات المغامرات الشيقة، وتقع التجربة في منطقة الأشجار إحدى المناطق الفرعية لـ"وندر جاردن"، وتتميز بأنها تقام في الهواء، حيث تشهد إقبالًا كبيرًا من زوار موسم الرياض للاستمتاع بالأجواء الشتوية التي تشهدها العاصمة الرياض.
وتأتي هذه التجربة ضمن العديد من الفعاليات التي تقدمها منطقة وندر جاردن، حيث تستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 12:00 صباحًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر موقع وتطبيق webook من خلال الرابط .
وتتميز منطقة وندر جاردن بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، والأعمال والرسومات الفنية المتنوعة وغيرها الكثير من التجارب الترفيهية، كما تحتوي على أكثر من 70 لعبة وتجربة، إضافة إلى المطاعم المتنوعة والعروض المسرحية المتجولة.