موعد مع الحماس والمتعة في تجربة قطار "دبل لوب كوستر" لزوار "وندر جاردن"

وتأتي هذه التجربة ضمن العديد من الفعاليات التي تقدمها منطقة وندر جاردن، حيث تستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 12:00 صباحًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر موقع وتطبيق webook من خلال الرابط .