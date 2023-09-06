مدير "تعليم الطائف": للموجه الصحي دورٌ مهم في توفير بيئة آمنة لتحقيق أهداف المدارس

وأشار إلى أهمية أن يكون لكل موجّه وموجّهة صحية خطة عمل من بداية العام الدراسي تتضمّن الأهداف والبرامج والفعاليات، وأن تكون مضمنة بالمؤشرات التي نستطيع من خلالها قياس مدى تحقق أهداف هذه الخطة، وأن يكون هناك تعامل وتكامل مع منسوبي المدرسة، وخاصة الموجه الطلابي؛ لتعزيز الصحة الاجتماعية والنفسية لدى الطلاب والطالبات.