مدير "تعليم الطائف": للموجه الصحي دورٌ مهم في توفير بيئة آمنة لتحقيق أهداف المدارس

أكّد المديرُ العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على أهمية بناء العلاقات الإيجابية مع القطاع الصحي بالمحافظة، بالمستوصفات والمستشفيات، بما يعود على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالنفع والفائدة.
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي للتوجيه الصحي، والذي نظمته إدارة الشؤون الصحية المدرسية، بهدف تعزيز صحة المجتمع المدرسي وتقديم برامج توعوية تتّسم بالجودة والإتقان، بواسطة فريق يتمتّع بالكفاءة، بحضور أكثر من ٤٠٠ موجه وموجهة صحية من مدارس التعليم العام، وحضور عدد من القيادات في المجتمع التعليمي، عبر برنامج Webex.
وأضاف المدير العام: أنّ الدور الذي يقوم به الموجّه والموجّهة الصحية بالمدرسة يهدف إلى توفير بيئة صحية آمنة ومناسبة لتحقيق أهداف المدرسة، وتحسين نواتج التعلم.
وأشار إلى أهمية أن يكون لكل موجّه وموجّهة صحية خطة عمل من بداية العام الدراسي تتضمّن الأهداف والبرامج والفعاليات، وأن تكون مضمنة بالمؤشرات التي نستطيع من خلالها قياس مدى تحقق أهداف هذه الخطة، وأن يكون هناك تعامل وتكامل مع منسوبي المدرسة، وخاصة الموجه الطلابي؛ لتعزيز الصحة الاجتماعية والنفسية لدى الطلاب والطالبات.
وقال: إن قصص النجاح للصحة المدرسية لها دور كبير في نشر الثقافة الصحية، والتي يجب أن تنشر من خلال حساب المدرسة الرسمي، مثمنًا الدور العظيم داخل المدرسة والعطاء الكبير الذي يقوم به الموجهون والموجهات الصحيات.
واشتمل اللقاء على أهم برامج الصحة المدرسية من الخطة التشغيلية، وآلية تفعيل البرامج المشتركة، وأهمية ملف الشواهد والتوثيق، وسجل الموجه الصحي، وكيفية التعامل مع نظام نور، والمهام والمسؤوليات، وتعزيز قيم الاعتزاز بالدين الإسلامي، والانتماء والمواطنة، بما يحقق رؤية 2030.
من جانبها أطلقت الإدارةُ العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة الموهوبات، الورشَ التدريبية في "التخطيط الاستراتيجي للمشروع العلمي"، بحضور مديرة إدارة الموهوبات في مقر الثانوية التاسعة، كما انطلق التدريب اليوم بمقرّ ثانوية مشاعل بنت عبدالعزيز.
وتستهدف الورش التدريبية الطالبات المشاركات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024" "حضوريًّا وعن بعد" في أكثر من 10 مقرات تدريبية مجهزة لتحفيز الطالبات.
وتأتي الورشة التدريبية الأولى عن خطوات البحث العلمي، وتضمّ "إعداد خلفية البحث، وتحديد الهدف العام، والمتغيرات، وكتابة الفرضيات، وتنفيذ التجارب والاختبارات، ثم تحليل البيانات، والاستنتاج".
فيما نفّذت إدارة نشاط الطالبات "قسم النشاط العلمي" برنامجًا تدريبيًّا على حقيبة موهوب "علوم"، والذي انطلق يوم أمس الثلاثاء في مقرّ ثانوية قاعدة الملك فهد الجوية.
واستهدف البرنامج مدربات موهوب من معلمات العلوم في المكاتب الداخلية والخارجية، ويعدّ البرنامج الأول ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقدمها إدارة نشاط الطالبات لمسارات المسابقة.
وكانت إدارة نشاط الطالبات قد أطلقت حزمة من البرامج التدريبية لحقائب مسابقة موهوب، في الثامن عشر من شهر صفر الجاري حتى السادس من ربيع الأول المقبل، وتهدف البرامج التدريبية إلى نشر ثقافة المسابقة، وتوعية المتدربات بالمفردات العلمية للحقيبة.
وفي السياق نفسه، ناقشت اليوم إدارة الإشراف التربوي للبنات في ورشة عمل "مؤشرات الأداء التعليمي" مع مساعدات الشؤون التعليمية ومنسقات اللجنة بمكاتب التعليم الداخلية والخارجية، بهدف تحسين الأداء التعليمي في المؤشرات.