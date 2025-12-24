طريق العين الحارة بالليث يعود للواجهة.. مطالبات بصيانة عاجلة

وأكد عدد من الأهالي أن الطريق يُعد شريانًا حيويًا يربط قرى الشرق والعين الحارة بالمحافظة، ويشهد حركة مرورية يومية من المواطنين والمعلمين والمعلمات، إلا أن رداءة السفلتة وغياب الصيانة الدورية تسببت في أعطال متكررة للمركبات وارتفاع احتمالات الحوادث المرورية، على حد قولهم.