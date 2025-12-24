طريق العين الحارة بالليث يعود للواجهة.. مطالبات بصيانة عاجلة

عادت شكاوى سالكي طريق العين الحارة بمحافظة الليث، الرابط بين العين الحارة ومركز غميقة والمؤدي إلى قرى شرق المحافظة، إلى الواجهة، في ظل تدهور حالته وازدياد الحفر والتشققات، التي باتت تشكّل خطرًا مباشرًا على مستخدميه.
وأكد عدد من الأهالي أن الطريق يُعد شريانًا حيويًا يربط قرى الشرق والعين الحارة بالمحافظة، ويشهد حركة مرورية يومية من المواطنين والمعلمين والمعلمات، إلا أن رداءة السفلتة وغياب الصيانة الدورية تسببت في أعطال متكررة للمركبات وارتفاع احتمالات الحوادث المرورية، على حد قولهم.
وطالب سالكو الطريق الجهات المختصة بسرعة التدخل وصيانة الطريق بشكل عاجل، مؤكدين أن تحسينه لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة، نظرًا لأهميته الخدمية والتنموية، داعين إلى إدراجه ضمن أولويات مشاريع الصيانة العاجلة بما يضمن السلامة المرورية.