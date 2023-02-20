إحباط تهريب 21.3 طن قات وأكثر من طن حشيش و189 مهربًا في قبضة حرس الحدود

وقامت الدوريات بالقبض على مهربيها، وعددهم (189) متهمًا، منهم (20) مواطنًا، و(169) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (144) من الجنسية اليمنية، و(23) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسيتين الصومالية والباكستانية.