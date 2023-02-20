إحباط تهريب 21.3 طن قات وأكثر من طن حشيش و189 مهربًا في قبضة حرس الحدود

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت خلال الفترة من 7 /7 / 1444هـ حتى 20 / 7 / 1444هـ، محاولات تهريب (21.3) طنًا من نبات القات المخدر وطن و(139) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وقامت الدوريات بالقبض على مهربيها، وعددهم (189) متهمًا، منهم (20) مواطنًا، و(169) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (144) من الجنسية اليمنية، و(23) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسيتين الصومالية والباكستانية.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.