الجامعة العربية المفتوحة تعلن فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة، موعد القبول والتسجيل ببرامج البكالوريوس في الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024م، والتي بدأت في 19/ 12/ 2023، وتنتهي في 20/ 1/ 2024، بكل فروعها في المملكة: "الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء".
وتوفر الجامعة العربية المفتوحة برامج تعليمية ومناهج عالمية المعايير، تقوم على إعداد الطلبة علميًا وعمليًا، وتعمل على تزويدهم بكل المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجالات مختلفة.
وتعتمد الجامعة العربية المفتوحة نظام التعليم المنتظم المدمج، الذي يجمع ما بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الإنترنت.
وقال مدير إدارة القبول والتسجيل بدر الشهري: إن التسجيل متاح حاليًا عبر موقع الجامعة الإلكتروني، موضحًا أنه يمكن لمن يرغب في التقديم الاطلاع على كل الشروط على موقع الجامعة.
يُذكر أن التخصصات المتاحة في الجامعة، هي: كلية دراسات إدارة الأعمال؛ والتي تشمل مسارات: النظم الإدارية، والتسويق، والمحاسبة.
وأيضًا بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية، وكلية دراسات الحاسب الآلي، والتي تشمل مسارات: تقنية المعلومات والحوسبة، وعلوم الكمبيوتر، والحوسبة مع الأعمال، والشبكات والأمن، وتطوير الويب، وكلية الدراسات اللغوية، والتي تشمل مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.
وانطلقت الجامعة العربية المفتوحة، بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حينما أعلن في العام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة؛ ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي؛ وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية.
وتطورت تلك المبادرة في 2002، لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.