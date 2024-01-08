الجامعة العربية المفتوحة تعلن فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة، موعد القبول والتسجيل ببرامج البكالوريوس في الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024م، والتي بدأت في 19/ 12/ 2023، وتنتهي في 20/ 1/ 2024، بكل فروعها في المملكة: "الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء".