تجارب لا تُنسى وسط سحر الطبيعة.. "سياحة الاستدامة والمغامرة" في "شفا الطائف"

ويحظى الشفا بشهرة من خلال تضاريسه المتفاوتة بين الجبال والمرتفعات التي تمتاز بالأفلاج الطبيعية والعيون المتدفقة من سفوحها، علاوة على طقسها الجبلي الماطر، بتجربة سياحية فريدة من نوعها ومختلفة عن مثيلاتها من مدن المملكة ومناطقها، لما تمثله درجات الحرارة المنخفضة من عنصر فعّال وجاذب للزوّار على مدار العام، ليكون شفا الطائف معياراً رئيساً في توافد السائحين إلى المناطق الجبلية الخصبة بالمملكة.