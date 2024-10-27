رينارد يعود لقيادة الأخضر: هل يصلح إخفاقات مانشيني ويعيد السعودية إلى منصات التتويج؟

واجه مانشيني صعوبات في مهمته مع الأخضر، حيث تعادل مع البحرين وإندونيسيا، وفاز بصعوبة على الصين، قبل أن يخسر أمام اليابان 0 / 2. ومع خمس نقاط فقط من أربع مباريات، تأمل الجماهير أن يتمكّن رينارد من تصحيح المسار، وإعادة المنتخب إلى المنافسة على التأهل إلى كأس العالم 2026.