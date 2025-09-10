أمير الشرقية: الخطاب الملكي يعكس نهج القيادة في خدمة المواطن وتحسين جودة الحياة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – رعاه الله – في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن الخطاب الملكي يجسد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة نحو مستقبل مشرق لهذا الوطن المبارك، ويعكس الرعاية الكريمة التي يحظى بها مجلس الشورى، ويؤكد سعي القيادة لتحقيق رفاهية المواطن وتلبية تطلعاته، امتدادًا لنهج ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة عبر تاريخها.
وأشار سموه إلى المنجزات والأهداف التي أعلن عنها سمو ولي العهد، ومنها وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل، مبيّنًا أن هذه المنجزات تجسّد أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها القيادة الرشيدة في خدمة المواطن، وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأضاف سموه أن القيادة الرشيدة أكدت في خطابها مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وإيمانها الراسخ بأهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة، وحمايتها من كل ما يمس بأمنها وسلامة أراضيها، بما يعكس نهج المملكة الثابت ورؤيتها الحكيمة في التعامل مع القضايا العربية والدولية.
ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.