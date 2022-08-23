بدءًا من العام الدراسي الجديد.. "التعليم" تعتمد تطبيق برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية

ويستهدف البرنامج طلبة المسار العام ممن لا تتوفر لهم مقاعد دراسية في المسارات التخصصية في مدارسهم؛ حيث يتيح لهم الالتحاق ببرنامج تعليم مدمج يجمع بين دراسة مواد المسار العام حضوريًّا في المدرسة، ومواد المسار التخصصي غير المشتركة مع المسار العام ذاتيًّا عن طريق المقررات الإلكترونية، وتشمل المسارات التخصصية في البرنامج المدمج كلًّا من: مسار علوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، كذلك إدارة الأعمال، والمسار الشرعي.