وفاة الممثل السعودي الشهير عبدالعزيز الهزاع "أبو حديجان"

وُلد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهزاع في عنيزة في القصيم عام 1348هـ (1929م)، وانتقل للعيش في الكويت في الستينيات الميلادية، وعمل بها موظفًا، وكان يتعاون مع الإعلام الكويتي في ذلك الوقت، ولم تكن بداية انطلاقته كما هو معروف عند الجميع، وإنما كانت بداية انطلاقته من إذاعة السعودية، ثم انتقل بعدها للرياض بسبب ظروفه وما زال يعيش بها حتى وفاته، ويكنى الفنان عبدالعزيز الهزاع بـ"أبو سامي"، وقد تحدث عنه الكثير من رجالات المجتمع والإعلام البارزين؟ ولُقّب بعدة ألقاب من أشهرها "جماعة في رجل"، ويمتلك موهبة تقليد الأصوات، وقدم العديد من المسلسلات الإذاعية.