بمسـاحة تُقدَّر بـ99 ألف م2.. "محطة قطار الحرمين" بمطار المؤسس أكبر محطة قطارات بالعالم

تُعدُّ محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة بصمة مميزة، ونقلة نوعية لمستقبل صناعة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، وذلك ضمن منظومة المحطات الطرفية لمشروع قطار الحرمين السريع، الذي يضم أيضًا محطتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة بوصفهما محطتَين طرفيتَين على نهايات أطراف المسار، إضافة إلى محطتَي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.