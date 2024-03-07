أمانة العاصمة المقدسة ترفع جاهزيتها في الكشف على عينات المواد الغذائية خلال رمضان

وأفادت بأن المختبرات المتنقلة تحتوي على أجهزة حديثة وبتقنيات عالية لفحص العينات، وإظهار النتائج بشكل سريع ودقيق، كما تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى سرعة الإجراء في فحص عينات الأغذية، وتفادي ما قد يحدث من تأخير في حال الذهاب للمختبرات المركزية، ومباشرة حالات التسمم الغذائي بشكل سريع؛ مشيرة إلى أن النتائج تستغرق من ساعة واحدة إلى 18 ساعة، وكل مختبر يمكن أن يحلل ما يقارب 500 عينة يوميًّا، تشمل عينات الأغذية والمياه؛ حيث خصصت كادرًا تشغيليًّا وطنيًّا مؤهلًا للقيام بتشغيل هذه المختبرات، وتم توزيعها في مواقع متعددة بالمنطقة المركزية وفي المناطق المزدحمة حول المسجد الحرام؛ في حين تقوم الفِرَق الرقابية بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب العينات لفحصها في المختبرات المتنقلة التي تعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم بشكل فوري، وإجراء أعمال الرقابة الصحية من خلال أقسامها المختلفة.