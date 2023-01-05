بالتعاون مع الهيئة الملكية للعلا.. تنظيم زيارات لطلاب وطالبات تيماء إلى المواقع الأثرية

يبدأ مكتب التعليم بمحافظة تيماء برنامجًا لتعريف الطلاب والطالبات بالمواقع الأثرية في المحافظة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
ويشمل البرنامج زيارات على فترتين لمدارس البنين والبنات للمواقع الأثرية، التي تتضمن سوق الناجم وقصر ابن رمان وبئر هداج.
وتبدأ الزيارات ابتداءً من الأحد القادم؛ بهدف تعريف الطلاب والطالبات بالآثار التي تنفرد بها المحافظة والحضارات التي تعاقبت عليها.
ويعد بئر هداج من أشهر الآبار في جزيرة العرب، ويقع في شمال غرب المملكة في تيماء ويعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، حيث كان البئر علامة بارزة في حياة المجتمعات التي تعاقبت على المنطقة واعتمدت عليه في حياتها، وما زالت مياهه تتدفق عبر الأجيال حتى يومنا هذا.
أما قصر ابن رمان فهو قصرٌ تاريخيٌّ بني على الطراز النجدي، اكتمل بناؤه خلال النصف الأول من القرن الهجري الماضي من الحجارة واللبن، وتعاون أهالي تيماء رجالًا ونساءً في بنائه، وظل شامخًا شاهدًا على العديد من الأحداث التي توالت على المنطقة.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لتعاون الهيئة ووزارة التعليم لتعريف الأجيال القادمة بتاريخ وحضارة تيماء الممتدة عبر القرون.