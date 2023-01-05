بالتعاون مع الهيئة الملكية للعلا.. تنظيم زيارات لطلاب وطالبات تيماء إلى المواقع الأثرية

ويعد بئر هداج من أشهر الآبار في جزيرة العرب، ويقع في شمال غرب المملكة في تيماء ويعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، حيث كان البئر علامة بارزة في حياة المجتمعات التي تعاقبت على المنطقة واعتمدت عليه في حياتها، وما زالت مياهه تتدفق عبر الأجيال حتى يومنا هذا.