درجات حرارة تتخطّى الـ40 مئوية بأكثر من مدينة.. والدواسر والصمان الأعلى

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخلّلها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية. في حين يستمرّ تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك والمدينة المنورة تمتدّ إلى أجزاء من منطقتَيْ حائل والقصيم.