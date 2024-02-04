"أمير الرياض" يكرم "الموهوبين" في ختام منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024

وأوضحت "الهزاع" أن الوطن شهد على مدار عام كامل منافسة كبيرة بين طلبته الذين بلغ عددهم 210 آلاف طالب وطالبة، تم تسجيلهم في إبداع 2024، وعملت لجان لتحكيم على اختيار وترشيح المشاريع في مراحل متتالية، مرّت بمعارض المناطق، ثم ترشيح 390 مشروعًا، قدمت في 3 معارض في جدة والرياض والمنطقة الشرقية، وتم اختيار 180 مشروعًا منها، تتنافس اليوم على الفوز في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، والمشاركة في مسابقة "آيسف 2024"، منوهة بأن جميع المشاريع المتنافسة الـ 180 تعد فائزة، حيث مرّت بمراحل تحكيمية مهمة، ووصلت إلى هذه المرحلة، وبذل الطلبة فيها جهودًا بحثية كبيرة في مراكز بحثية كبرى.