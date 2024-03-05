"تعليم القويعية" يعتمد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي في رمضان

وأوضحت تعليم القويعية عبر حسابها الرسمي في منصة "X"، أن بداية اليوم الدراسي للمدارس الصباحية في التاسعة والنصف صباحًا، فيما تكون في التاسعة مساءً للتعليم المستمر.