"تعليم القويعية" يعتمد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي في رمضان

أعلنت إدارةُ تعليم القويعية عن اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، للمدارس الصباحية والتعليم المستمر، وكذلك التوقيت الزمني لبدء الدوام بالإدارة ومكاتب التعليم التابعة.
وأوضحت تعليم القويعية عبر حسابها الرسمي في منصة "X"، أن بداية اليوم الدراسي للمدارس الصباحية في التاسعة والنصف صباحًا، فيما تكون في التاسعة مساءً للتعليم المستمر.
وأضافت: أنه ستكون ساعات العمل لجميع موظفي الإدارة ومكاتب التعليم التابعة لها، بمعدل خمس ساعات تبدأ من "10:00" صباحًا إلى "03:00" مساءً.