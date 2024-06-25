مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة ثلاثينية مع ورم في الغدة الدرقية

ذكر ذلك الدكتور محمد العفتان استشاري الأشعة التشخيصية والتداخلية رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف بأنه فور وصول المريضة والاستماع إلى شكواها وإجراء الفحص السريري، تم إخضاعها لمجموعة من الفحوصات الدقيقة بالأشعة الصوتية (السونار) والتحاليل المخبرية، وقد أظهرت النتائج وجود ورم بحجم (3 × 3) سم بالرقبة، وهو المتسبب في الأعراض التي عانت منها في الشهور الماضية. مشيراً إلى أنه تم أخذ عينات من الورم لدراسته مخبرياً ، وتبين أنه من النوع الحميد، وعليه قرر الفريق الطبي بعد دراسة كافة النتائج، التدخل العلاجي الغير جراحي.