"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وضباب كثيف مع انعدام للرؤية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضباباً كثيفاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة ميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً، فيما تشهد المنطقة أمطاراً خفيفة على أضم وميسان والطائف، ورياحاً شديدة على القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.