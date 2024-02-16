"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وضباب كثيف مع انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والشمالية والشرقية وتبوك والجوف والمدينة المنورة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضباباً كثيفاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة ميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً، فيما تشهد المنطقة أمطاراً خفيفة على أضم وميسان والطائف، ورياحاً شديدة على القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة ضباباً كثيفاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
كما تشهد منطقة عسير ضباباً كثيفاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة أبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، فيما تشهد المنطقة أمطاراً خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من ظهر السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
كما تشهد المنطقة الشرقية رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأتربة مثارة على الأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الجوف رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.