ولي العهد: أفضل المشي والغوص والاستمتاع بالطبيعة

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كيفية قضائه وقت فراغه.
وقال سموه خلال حواره لقناة "فوكس نيوز"، أنه يباشر بعض ألعاب الفيديو مع أبنائه أو أصدقائه لبعض من الوقت.
وأكمل سمو ولي العهد، حينما أكون بالخارج أمارس المشي، والغوص، والاستمتاع بالطبيعة، متابعًا: "هذه أكثر الأشياء التي أفعلها في الخارج".
وأردف سموه، أن هناك بعض الأمور الأخرى. مثل الغولف وبادل وكرة السلة وغيرها. ولكن الشيء الأساسي المشي والغوص.
وتطرق حوار سمو ولي العهد مع القناة إلى العديد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية والاقتصادية وتطلعاته بشأن مركز المملكة على المستويات كافة اتساقا مع مكانتها الأدبية والروحية باعتبارها بلاد الحرمين الشريفين.