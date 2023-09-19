250 كجم نفايات ينتجها الفرد سنوياً.. "الصحة الخليجي": قللوا المخلفات بهذه الإجراءات

ولمواجهة هذا التحدّي البيئي، دعا المجلس، الأفراد، إلى تقليل استهلاك البلاستيك والنفايات بشكلٍ عام من خلال اتباع عدة إجراءات بسيطة، من بينها: استخدام الفواتير الإلكترونية بدلاً من الفواتير الورقية، واستخدام المناشف بدلاً من المناديل الورقية عند التنظيف، أيضاً يمكن استخدام بقايا الأطعمة كسمادٍ للتربة بدلاً من رميها في سلة النفايات، واستخدام الأكياس القماشية عند التسوّق بدلاً من الأكياس البلاستيكية التي تسبّب التلوّث البيئي.