السفارة السعودية تؤكّد القبض على قاتلة "الغريبي": تابعنا منذ اليوم الأول للجريمة

وتابعت: تشير السفارة إلى أنه تمّ القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حالياً، مثمّنةً ما تمّ من تعاونٍ معها من قِبل السلطات الأمنية الأمريكية في مدينة فيلادلفيا منذ وقوع هذا الحادث المؤسف، كما استكملت السفارة الإجراءات اللازمة كافة مع السلطات المعنية الامريكية لنقل جثمان الفقيد -رحمه الله- إلى المملكة.