السفارة السعودية تؤكّد القبض على قاتلة "الغريبي": تابعنا منذ اليوم الأول للجريمة

قالت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لها، أنها تابعت ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول، بالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك، مُلابسات مقتل المواطن الوليد عبدالله الغريبي -رحمه الله- في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وأضافت: تبيّن أن الفقيد قُتل على يد مواطنة أمريكية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن.
وتابعت: تشير السفارة إلى أنه تمّ القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حالياً، مثمّنةً ما تمّ من تعاونٍ معها من قِبل السلطات الأمنية الأمريكية في مدينة فيلادلفيا منذ وقوع هذا الحادث المؤسف، كما استكملت السفارة الإجراءات اللازمة كافة مع السلطات المعنية الامريكية لنقل جثمان الفقيد -رحمه الله- إلى المملكة.
واختتمت السفارة: قامت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ بالتواصل مع ذوي الفقيد، لتقديم خالص التعازي والعون الكامل لهم في هذا الظرف المؤلم، سائلة المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.