بقراءة أكثر من 300 ألف صفحة بالسعودية ومصر والمغرب.. "إثراء" يختتم "ماراثون اقرأ"

بدورها، نوّهت دينا يوسف؛ رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بأهمية الفعالية في إلهام المجتمع العربي وعمق أثرها على المشتركين، حيث أشارت إلى أن ماراثون اقرأ -ببساطة فكرته وثقل مغزاها- قد أتى بشكلٍ يألفه المشترك؛ ليشجعه على القراءة في طابعٍ غير تقليدي، مضيفة: "قد وجدنا مبادرة مركز إثراء بالمملكة العربية السعودية أتت متناسبة مع دور مكتبة الإسكندرية الرائد إقليميًّا في نشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، حيث تضع العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها".