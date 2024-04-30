يتكون من 9 مسارات.. أمير جازان يدشن مشروع النقل العام بالحافلات في المنطقة

بدوره، أفاد المهندس يحيى الغزواني بأن المشروع سيضيف بعدًا استراتيجيًا ونوعيًا للمنطقة وللمستفيدين من السكان والزائرين؛ لما يتضمنه من مميزات ومواصفات حديثة ومتطورة ستثري تجربة المستخدم، وستغطي مسارات المشروع أكثر من 360 كيلومترًا، تنطلق من جازان لتمر بحاضرة جازان (جازان، صبيا، أبوعريش)، مؤكدًا توفير طرق متنوعة لدفع تكاليف الإركاب، وذلك عن طريق تطبيق للهواتف الذكية المحمولة معدًّا خصيصًا للمشروع، يتيح بواسطته للمستفيد حجز التذاكر ومعرفة مسارات الحافلات وكذلك معرفة أقرب حافلة لموقع المستفيد، أو عبر البطاقة المسبقة الدفع.