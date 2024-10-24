سوق تمور المدينة المنورة يحقق مبيعات تجاوزت 633 مليون ريال

وتضمّنت فعاليات الموسم الذي اختتم أعماله أمس معرضًا مصاحبًا شاركت فيه 60 جهة، تنشط في مجال إنتاج وتعبئة وتسويق التمور، والمنتجات التحويلية التي يدخل في إنتاجها التمر الذي تنتجه أكثر من 29 ألف مزرعة في أرجاء منطقة المدينة المنورة من عدة أصناف، فيما بلغ حجم مبيعات المعرض المصاحب لموسم التمور أكثر من ثلاثة ملايين ريال.