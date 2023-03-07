لن تأكلوا إلا 40% منه.. "العضيدان": لا لسُعار الغذاء في الاستعداد لرمضان

ترفض الكاتبة الصحفية سلوى العضيدان السُّعار الجنوني في الاستعداد لرمضان من خلال الاستهلاك الغذائي غير المعقول، والهدر المالي لميزانية الأسرة، والمبالغة بملاحقة العروض الإعلانية، و"التفريز والمقاضي"، مؤكدة أن الأسرة لا تحتاج إلا إلى 40% مما تخزنه، وأنه مع توافر البقالات والسوبر ماركت في كل حي لم يعد هناك أي عذر إطلاقًا في الشراء الأسبوعي لمقاضي رمضان.
وفي مقالها "مقاضي رمضان" بصحيفة "الاقتصادية"، تقول "العضيدان": "بعد أيام قليلة سيحل علينا رمضان الكريم الذي تتنزل فيه الرحمات وتسمو به النفوس وتجود بالعطاء، شهر يتفرد بوجود ليلة القدر المباركة، التي وصفها الله تعالى، بأنها خير من ألف شهر. شهر حدثت فيه معركة بدر العظمى التي قلبت موازين القوى لمصلحة الإسلام، شهر ارتفع فيه الأذان، لأول مرة، على سطح الكعبة يوم فتح مكة، وغيرها من الأحداث الدينية العظيمة التي يجب أن نعلمها لأجيالنا حتى يعظموا شعائره ولياليه ويحيوها بالذكر والقرآن والصلوات، لكن إشكاليتنا كبشر في هذا العالم أننا نقوم بتحوير بعض الأمور فنبتعد بها عن جوهرها الحقيقي لأهداف فرعية تشكل أعباء علينا وتزيدنا إرهاقًا، وتثقلنا بضغوط نفسية نحن في غنى عنها، في ظل ضغوط الحياة المعاصرة".
وتعلق "العضيدان" قائلةً: "ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي من الاستعداد لرمضان شهر القرآن والصدقات والجود والعطاء والبذل والإنجازات، بعيد كل البعد عن الجوهر الحقيقي لهذا الشهر الكريم. أنا لست ضد الاستعداد له بتنظيف المنزل والمطبخ وشراء بعض الأواني الجميلة -قدر الاستطاعة- وإعادة ترتيب الأشياء التي تسهل على صاحبة المنزل العمل في رمضان، سواء كانت موظفة أو ربة بيت، لكني ضد هذا السعار الجنوني في الاستعداد من خلال الاستهلاك الغذائي غير المعقول، والهدر المالي لميزانية الأسرة، والمبالغة بملاحقة العروض الإعلانية، لا حديث متداولًا للأمهات والزوجات حاليًا سوى "التفريز والمقاضي"، أصبح فريزر الأسرة من كثرة الأطعمة التي تم تجميدها أشبه بفريزر سوبر ماركت عام: فطائر، سمبوسة، بيتزا، كبة، كشنة حشوات، ورق عنب، محاشي.. حتى البعض "فرزن اللقيمات"، ولم يتبق سوى تفريز القهوة والشاي، لا اعتراض على ذلك، لكن المبالغة ستقود إلى الهدر المالي والإسراف في النعمة".
وتحذر "العضيدان" أنه: "أصبحت مقاضي رمضان تلتهم معظم ميزانية الأسرة رغم أن الاحتياج الحقيقي ربما لا يتعدى 40 في المائة من الكمية التي تم شراؤها، وهذا أمر تلاحظه كل سيدة بعد مرور فترة من انقضاء رمضان حين تقوم بترتيب المطبخ فتكتشف أن تواريخ صلاحية الأطعمة المعلبة أوشكت على الانتهاء، هذا بخلاف شراء الزينة الرمضانية والفوانيس".
وتقدم "العضيدان" نصيحة، وتقول: "كل ما سبق سيجعل الأسرة تعيش مأزقًا ماليًا حقيقيًا في نهاية الشهر؛ نتيجة الاندفاع في الشراء غير الضروري، ثم إنني أرى أنه مع توافر البقالات والسوبر ماركت في كل حي لم يعد هناك أي عذر إطلاقًا في الشراء الأسبوعي لمقاضي رمضان حفاظًا على النعمة، وفي الوقت نفسه توفيرًا للميزانية".
وتنهي "العضيدان" قائلة: "رمضان شهر القرآن والانتصارات والإنجازات والنفسية الحلوة والسعادة الروحية، وليس شهر التفريز والمقاضي والتسمين!".