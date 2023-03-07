لن تأكلوا إلا 40% منه.. "العضيدان": لا لسُعار الغذاء في الاستعداد لرمضان

وتعلق "العضيدان" قائلةً: "ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي من الاستعداد لرمضان شهر القرآن والصدقات والجود والعطاء والبذل والإنجازات، بعيد كل البعد عن الجوهر الحقيقي لهذا الشهر الكريم. أنا لست ضد الاستعداد له بتنظيف المنزل والمطبخ وشراء بعض الأواني الجميلة -قدر الاستطاعة- وإعادة ترتيب الأشياء التي تسهل على صاحبة المنزل العمل في رمضان، سواء كانت موظفة أو ربة بيت، لكني ضد هذا السعار الجنوني في الاستعداد من خلال الاستهلاك الغذائي غير المعقول، والهدر المالي لميزانية الأسرة، والمبالغة بملاحقة العروض الإعلانية، لا حديث متداولًا للأمهات والزوجات حاليًا سوى "التفريز والمقاضي"، أصبح فريزر الأسرة من كثرة الأطعمة التي تم تجميدها أشبه بفريزر سوبر ماركت عام: فطائر، سمبوسة، بيتزا، كبة، كشنة حشوات، ورق عنب، محاشي.. حتى البعض "فرزن اللقيمات"، ولم يتبق سوى تفريز القهوة والشاي، لا اعتراض على ذلك، لكن المبالغة ستقود إلى الهدر المالي والإسراف في النعمة".