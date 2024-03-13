إل جي تطلق منتج محلي لحلول التكييف والهواء وتصنع MULTI V 5، في مصنع إل جي شاكر المحدودة بالرياض

يعتمد مصنع إل جي شاكر المحدودة على تكنولوجيا الأتمتة المتطورة باستخدام الروبوتات الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين عمليات الأتمتة. من خلال هذه العملية، قام المصنع بتمكين إنتاج مكونات يتم توفيرها محليًا، جزئياً من مزودين خارجيين، مما يعزز إمكانيات التصنيع ويقلل من تكاليف الإنتاج. بينما قام هذا المصنع بدور مهم في تعزيز التصنيع المحلي، فإنه أيضاً زاد من تنافسيته في سوق التكييف في المملكة العربية السعودية. ويلعب المصنع دورًا حيويًا في التعاون مع المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المشاريع التجارية مثل تطويرات العقارات لشركة روشن ومبانٍ مختلفة ومدارس، وأيضًا معرض الدفاع العالمي في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم إل جي بتوفير نظام تكييف الهواء Multi V 5 لمشروع مكة منى، الذي يهدف إلى توفير التبريد في مواقع التخييم المقدسة بـ 7500 طن من التكييف. ويهدف إل جي إلى تسليم هذه الوحدات بحلول أبريل، مما يُظهر شهادة على قدرة مصنع المملكة العربية السعودية على الإنتاج والتزامها في دعم مشاريع البنية التحتية الكبيرة بحلول تبريد متقدمة.