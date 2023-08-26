عقوبة الـ 500 ريال تنتظر مغيري موقع حاوية النفايات وفق التحديثات الجديدة

أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحديثًا جديدًا على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، جاء من ضمنها فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال عند تغيير موقع حاويات النفايات أو استخدامها في الأغراض غير المخصصة له فيما ستكون العقوبة التبعية التعويض بقيمة التالف، حيث سيتم مضاعفة الغرامة عند التكرار