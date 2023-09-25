المرتبة الـ 11.. المملكة تتقدّم 16 مركزاً في مؤشر إيرادات السياحة الدولية

يُشار إلى أن اللجنة المنظمة للفعاليات المصاحبة ليوم السياحة العالمي، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في عاصمتها الرياض، الأربعاء المقبل، أعلنت مشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين في قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي، من 120 دولة حول العالم.