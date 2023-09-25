المرتبة الـ 11.. المملكة تتقدّم 16 مركزاً في مؤشر إيرادات السياحة الدولية

قالت منظمة السياحة العالمية إن المملكة تقدّمت في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزاً؛ لتصل إلى المركز 11 في 2022.
وكشفت المنظمة عن تسجيل نسبة 58 % نمواً في عدد السياح القادمين إلى المملكة مقارنة بـ 2019.
يُشار إلى أن اللجنة المنظمة للفعاليات المصاحبة ليوم السياحة العالمي، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في عاصمتها الرياض، الأربعاء المقبل، أعلنت مشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين في قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي، من 120 دولة حول العالم.
تأتي مشاركة المتحدثين من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، كما يعكس حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة، التي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً.