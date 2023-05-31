ترقب لوصول رائدَي الفضاء علي القرني وريانة برناوي إلى "هيوستن"

ينتظر أن يصل -بعد قليل- رائدا الفضاء علي القرني؛ وريانة برناوي؛ إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
وكان قد وصل صباح اليوم الأربعاء، رائدا الفضاء السعوديان اللذان يشكّلان فريق "Ax-2" إلى الأرض، بعد مهمة علمية استمرت 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.
وهبط الطاقم المكوّن من: ريانة برناوي؛ وعلي القرني؛ وبيجي ويتسون؛ وجون شوفنر؛ على سواحل مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت السعودية، واستغرقت عملية الهبوط نحو 12 ساعة.
وعاد الطاقم السعودي محمّلاً بنحو 150 كيلوجراماً من الأجهزة والمعدات والمواد العلمية المختلفة من محطة الفضاء الدولية، التي تشمل عديداً من اللوازم الطبية والأجهزة الإلكترونية ومواد الأبحاث العلمية المختلفة.
كما تمّ تأمين المنطقة من قِبل قوات خفر السواحل الأمريكية لضمان سلامة عملية الهبوط، وتوفير الدعم اللازم لها، ونُقل الفريق والمعدات عبر القوارب، وفريق متدرّب إلى البر.
وتتعاون "ناسا" مع قوات خفر السواحل لتحديد مواقع هبوط المركبات الفضائية، وتوفير الدعم اللوجستي والتقني اللازم لعملية الهبوط، والانتقال إلى البر.