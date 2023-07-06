"السواحة" يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة تووس - القابضة الصينية

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارتَي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في جمهورية الصين الشعبية، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة شركة تووس-القابضة الصينية "TusHoldings"، وانغ جيوا، وقيادات الشركات التابعة لها؛ لوضع التوجه المستقبلي للشراكة، وإنشاء حاضنة للابتكار في التقنيات العميقة بكاكست، تكون باكورة انطلاق حاضنات الابتكار المُشتركة، وذلك ضمن التعاون المُشترك بين البلدين الصديقين.