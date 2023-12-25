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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مذكرة تعاون مع برنامج تنمية اليمن لتنفيذ مبادرات تطوعية

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار
"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مذكرة تعاون مع برنامج تنمية اليمن لتنفيذ مبادرات تطوعية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مذكرة تعاون مشترك مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ لتنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التطوعية في الجمهورية اليمنية.

ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ومساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

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