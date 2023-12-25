"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مذكرة تعاون مع برنامج تنمية اليمن لتنفيذ مبادرات تطوعية

ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ومساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، وذلك بمقر المركز في الرياض.