هيئة المتاحف وبعثة الاتحاد الأوروبي تختتمان ورشة عمل "إدارة المتاحف وتطويرها"

اختتمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة وهيئة المتاحف، ورشة عمل بينهما تحت عنوان "المتاحف ودورها في مجتمعاتنا"، التي استمرت لمدة خمسة أيام، بتنظيم من المتحف الوطني السعودي.
وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه عن سعادته بنجاح ورشة العمل الأولى، وشكر هيئة المتاحف ووزارة الثقافة على هذا التعاون المثمر.
وبيّن "سيمونيه" أن للمتاحف دورًا خاصًا تلعبه في مساعدتنا على البقاء متجذرين في عالم يتغير بسرعة متزايدة، ونأمل أن تسلّط سلسلة ورش العمل هذه الضوء على أهمية هذه الأماكن للإنسانية أجمع".
بدورها، قالت المدير العام للتعليم وتنمية المواهب في هيئة المتاحف الدكتورة تغريد السراج: "يسعدنا هذا التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية، واستمتعنا بالمشاركة في تصميم هذه السلسلة من ورش العمل التي ستفيد الطلاب والمؤسسات التعليمية والمهتمين بالتاريخ والثقافات المختلفة".
يُذكر أنه تمت الاستعانة بخبراء أوروبيين في مجال المتاحف، وخبراء من المتحف المصري في مدينة تورين الإيطالية، ومتحف الفن المعاصر دونا ريجينا في نابولي؛ لإلقاء المحاضرات، وستعقد ورش العمل المتبقية في مايو ويونيو 2023.