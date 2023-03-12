هيئة المتاحف وبعثة الاتحاد الأوروبي تختتمان ورشة عمل "إدارة المتاحف وتطويرها"

وبيّن "سيمونيه" أن للمتاحف دورًا خاصًا تلعبه في مساعدتنا على البقاء متجذرين في عالم يتغير بسرعة متزايدة، ونأمل أن تسلّط سلسلة ورش العمل هذه الضوء على أهمية هذه الأماكن للإنسانية أجمع".