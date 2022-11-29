"إتقان العقارية" تطلق مزاديْ "قطوف نجد 1ـ 2" تحت إشراف "إنفاذ" لبيع 5 منتجات عقارية بالرياض والعيينة والدوادمي

تحت شعار "في الرياض تصنع الأحلام والاستثمار" أطلقت "إتقان العقارية" اليوم، الحملة التسويقية لمزاديْ "قطوف نجد الأول" بمدينة الرياض، والثاني بمحافظة الدوادمي، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، ويضم 5 منتجات عقارية؛ أربعة منها سكنية بمدينة الرياض والعيينة، والخامس مبنى تجارية سكني بمدينة الدوادمي، تُمثل فرصًا سانحة للاستثمار وجني العوائد في مواقع استراتيجية ونادرة في عاصمة المال والأعمال وفي عروس نجد الدوادمي.
وحددت "إتقان العقارية" (وكيل البيع) موعدَ بداية المزاد العلني الإلكتروني عبر منصة مباشر للمزادات https://mobasher.sa/about؛ وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد السابع عشر من جمادى الأولى لعام 1444هـ الموافق الـ11 ديسمبر 2022م، ويختتم في تمام الساعة الخامسة وخمسين دقيقة عصرًا من يوم الأربعاء العشرين من الشهر ذاته الموافق الـ14 ديسمبر.
وأوضحت "إتقان العقارية" أن العقارات المعروضة في "قطوف نجد 1" هي: أربع فلل سكنية بمواقع متميزة وجاهزة لجني العوائد وهي: فيلا العيينة رقم 1 ورقم 2 اللتان تُقَدّر مساحتهما الإجمالية بـ500 متر مربع في قلب أحد أهم المراكز الحضارية والاستثمار (مركز العيينة) القريب من مدينة الرياض، وفيلا حي الصحافة بشمال الرياض التي تُقدر مساحتها الإجمالية بـ1.200 متر مربع والتي تُعَد فرصة للباحثين عن رفاهية المكان والكنز العقاري الثمين في أقرب الأماكن الحيوية ومراكز التسويق والترفيه بالعاصمة، والعقار الرابع هي فيلا المروج التي تبلغ مساحتها 850 مترًا مربعًا الواقعة بجوار الرياض جاليري ومراكز الأعمال.
وبيّنت "إتقان" أن المزاد الثاني لـ"قطوف نجد" هو لبيع مبنى سكني تجاري بحي الفيصلية بمدينة الدوادمي، وتُقدر مساحتها الإجمالية بـ288 مترًا مربعًا؛ حيث يعد الحي من المواقع الحيوية وتنمو به الحركة التجارية ويكتظ بالأسواق والمولات الكبيرة؛ مما يمنح المستثمرين فرصة متميزة لاستثمار عقاري آمن.
ودعت "إتقان العقارية" في ختام بيانها المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة إلى المبادرة بتطبيق كل الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء المزاد"؛ كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، "0539649999"، أو الجوال "0539647777".