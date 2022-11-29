"إتقان العقارية" تطلق مزاديْ "قطوف نجد 1ـ 2" تحت إشراف "إنفاذ" لبيع 5 منتجات عقارية بالرياض والعيينة والدوادمي

وأوضحت "إتقان العقارية" أن العقارات المعروضة في "قطوف نجد 1" هي: أربع فلل سكنية بمواقع متميزة وجاهزة لجني العوائد وهي: فيلا العيينة رقم 1 ورقم 2 اللتان تُقَدّر مساحتهما الإجمالية بـ500 متر مربع في قلب أحد أهم المراكز الحضارية والاستثمار (مركز العيينة) القريب من مدينة الرياض، وفيلا حي الصحافة بشمال الرياض التي تُقدر مساحتها الإجمالية بـ1.200 متر مربع والتي تُعَد فرصة للباحثين عن رفاهية المكان والكنز العقاري الثمين في أقرب الأماكن الحيوية ومراكز التسويق والترفيه بالعاصمة، والعقار الرابع هي فيلا المروج التي تبلغ مساحتها 850 مترًا مربعًا الواقعة بجوار الرياض جاليري ومراكز الأعمال.