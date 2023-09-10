"الحقيل" و"الراجحي" يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات لتوفير السكن والدعم للأسر الأشد حاجة واس شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، توقيع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية شراكة ثلاثية مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء".