"بلدية القوز" تضبط موقعَيْن مخالفَيْن لجمع السكراب وبيعه بطريقة مخالفة وعشوائية

دهمت بلدية القوز- جنوب محافظة القنفذة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، موقعَيْن لجمع السكراب وبيعه بطريقة مخالفة للنظام وبشكل عشوائي، الموقع الأول أرض زراعية، والموقع الثاني أرض مسورة داخل منطقة سكنية، وبداخلها عمالة من جنسيات مختلفة ومخالفة لنظام العمل .
وتفصيلاً، قامت البلدية والجهات المختصة بتطبيق النظام بحق أصحاب المواقع والعمالة المخالفة ومصادرة السكراب الذي يقدر وزنه بأكثر من 10 أطنان.
وأكد رئيس بلدية القوز المهندس محمد بن عبده بنان، لـ"سبق"، أن إقامة هذه الأنشطة داخل الأراضي الزراعية أو في المناطق السكنية تعد مخالفة للأنظمة، وأحد عناصر التشوّه البصري ومضرة بالبيئة .
ولفت "بنان" إلى استمرار الجولات الرقابية الميدانية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر تطبيق بلدي 940.