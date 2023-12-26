"بلدية القوز" تضبط موقعَيْن مخالفَيْن لجمع السكراب وبيعه بطريقة مخالفة وعشوائية

دهمت بلدية القوز- جنوب محافظة القنفذة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، موقعَيْن لجمع السكراب وبيعه بطريقة مخالفة للنظام وبشكل عشوائي، الموقع الأول أرض زراعية، والموقع الثاني أرض مسورة داخل منطقة سكنية، وبداخلها عمالة من جنسيات مختلفة ومخالفة لنظام العمل .