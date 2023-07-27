برنامج استدامة الطلب على البترول يطلق حملة توعوية مميزة عن دور البترول المهم في حياتنا

وقد تحدث صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن أهمية هذا البرنامج خلال مؤتمر "اكتفاء“ في عام 2023: "هو برنامج أفخر به، وكافحت لأجله طويلًا" كما سلّط الضوء على دور البرنامج المهم قائلاً: "يلعب برنامج استدامة الطلب على البترول دورًا مهمًا في تحقيق تحول مستدام للعالم عن طريق تبني حلول مستدامة بقيادة السعودية"