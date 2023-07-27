برنامج استدامة الطلب على البترول يطلق حملة توعوية مميزة عن دور البترول المهم في حياتنا

أطلق برنامج استدامة الطلب على البترول حملة مميزة بعنوان "تأمين مستقبل مستدام" على جميع منصات التواصل الاجتماعي في السعودية وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية البترول ومشتقاته في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في جميع القطاعات المختلفة، مثل قطاع النقل، والمواد، والمنافع وغيرها.
وتتضمن الحملة فيديو يسرد قصة تطوّر الإنسان منذ القدم حتى اكتشافه مصدر الابتكار "النفط" الذي استطاع من خلاله تغيير العالم للأفضل وصُنع اختراعات عظيمة سهلت حياة البشرية.
وتعد هذه الحملة من ضمن جهود برنامج استدامة الطلب على البترول لرفع الوعي محليًا وعالميًا حول أهمية البترول كمصدر أساسي لضمان مستقبل مستدام.
والجدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج استدامة الطلب على البترول في عام 2020م بمشاركة عدة جهات حكومية، وشركات ومراكز البحوث، حيث يهدف البرنامج إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها الاقتصادية والبيئية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة العربية السعودية.
يرأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللجنة العليا للبرنامج وهي اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية، ويتبعها اللجنة الإشرافية والتي يترأسها صاحب السمو الملكي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أما المدير التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول، فهو المهندس محمد الطيار.
وقد تحدث صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن أهمية هذا البرنامج خلال مؤتمر "اكتفاء“ في عام 2023: "هو برنامج أفخر به، وكافحت لأجله طويلًا" كما سلّط الضوء على دور البرنامج المهم قائلاً: "يلعب برنامج استدامة الطلب على البترول دورًا مهمًا في تحقيق تحول مستدام للعالم عن طريق تبني حلول مستدامة بقيادة السعودية"