"الراجحي" يعتمد تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل لدعم استقرار المنشآت وزيادة نموها

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات، وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها، فالفئة "أ" تشمل المنشآت التي فيها 50 عاملاً فأعلى، وتشمل الفئة "ب" عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة "ج" تشمل المنشآت التي فيها 20 عاملاً فأقل، ومراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق الامتثال ودعم المنشآت، حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملاءمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.