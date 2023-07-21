البحرين تدين قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف في السويد

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، إدانتها تدنيس نسخة من المصحف الشريف، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة السويدية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال التي تمثل خرقاً للقيم الإنسانية المشتركة، وتجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق.