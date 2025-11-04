نائب أمير منطقة الرياض يدشن مقر جمعية "خيرات" الجديد لحفظ النعمة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، صباح اليوم (الثلاثاء) ، مقر جمعية خيرات لحفظ النعمة الجديد، وذلك بحضور رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة حصة الشنيفي، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله السبيعي،
وفور وصول سموه، أزاح الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالمقر الجديد، وقص شريط الافتتاح إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من عمل الجمعية، ثم قام سموه بجولة تفقدية داخل المعمل التشغيلي، اطلع خلالها على آلية العمل المتبعة لحفظ النعمة، كما زار مرافق الجمعية المختلفة، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس تطور العمل الخيري في المنطقة.
من جانبها، عبّرت الأستاذة حصة الشنيفي عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على دعمه وتدشينه للمقر الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لاهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض، وسموه الكريم لأنشطة الجمعية وبرامجها الهادفة إلى الحد من الهدر الغذائي، وتعزيز ثقافة حفظ النعمة.
وفي ختام الزيارة، تم تكريم الداعمين وشركاء النجاح، والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.