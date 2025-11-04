نائب أمير منطقة الرياض يدشن مقر جمعية "خيرات" الجديد لحفظ النعمة

وفور وصول سموه، أزاح الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالمقر الجديد، وقص شريط الافتتاح إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من عمل الجمعية، ثم قام سموه بجولة تفقدية داخل المعمل التشغيلي، اطلع خلالها على آلية العمل المتبعة لحفظ النعمة، كما زار مرافق الجمعية المختلفة، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس تطور العمل الخيري في المنطقة.