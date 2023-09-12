الوطنية للاسكان: حجز أكثر من 1,700 وحدة سكنية بقيمة مليار ونصف خلال أول يومين من معرض سيتي سكيب

سجلت الوطنية للإسكان NHC خلال اليوم الأول و الثاني في معرض سيتي سكيب العالمي حجز اكثر من 1700 وحدة سكنية من الضواحي والمجتمعات التي تنفذّها الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، وذلك بقيمة إجمالية تخطت 1,5 مليار ريال، حيث يأتي ذلك بسبب جهود الشركة في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقديم خيارات سكنية متقدمة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، جاء هذا خلال مشاركة الشركة في أكبر معرض متخصص بالعقار في العالم” سيتي سكيب” برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وقد تواجدت الوطنية للإسكان في أكبر جناح بالمعرض بمساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، و بعدد زوار يتجاوز 54 ألف زائر خلال اليومين الأول و الثاني ، لتستعرض من خلاله أحدث الضواحي والمشاريع الكبرى كضاحية خزام وضاحية الفرسان وسدايم ،والاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة، بالإضافة إلى تسجيل رغباتهم واهتماماتهم والإجابة على كافة استفساراتهم
كما تتيح الوطنية للإسكان أكثر من 153 ألف وحدة سكنية ضمن ضواحي ومجتمعات تمتد على مساحاتٍ تتخطى 105 مليون متر مربع، عبر تطويرها لتسع ضواحٍ وخمسة مجتمعات سكنية، لتوفّر بيئاتٍ سكنية بأسلوب حديث تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة، لتمنح سكانها تجربة عيش مثالية، وتحقق لهم أعلى معايير جودة الحياة.
وتعمل "الوطنية للإسكان" جاهدة على تنفيذ خططها وإستراتيجيتها لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة.
يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.