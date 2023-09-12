الوطنية للاسكان: حجز أكثر من 1,700 وحدة سكنية بقيمة مليار ونصف خلال أول يومين من معرض سيتي سكيب

سجلت الوطنية للإسكان NHC خلال اليوم الأول و الثاني في معرض سيتي سكيب العالمي حجز اكثر من 1700 وحدة سكنية من الضواحي والمجتمعات التي تنفذّها الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، وذلك بقيمة إجمالية تخطت 1,5 مليار ريال، حيث يأتي ذلك بسبب جهود الشركة في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقديم خيارات سكنية متقدمة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، جاء هذا خلال مشاركة الشركة في أكبر معرض متخصص بالعقار في العالم” سيتي سكيب” برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان