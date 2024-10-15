السعودية للشحن وهيئة العلا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل والشحن الجوي

واوضح هاشم الشريف نائب الرئيس للاستراتيجية والتحول في "السعودية للشحن" أن هذه الاتفاقية تأني في ضوء توجه الشركة نحو تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات والهيئات لدعم جوانب متعددة كالسياحة والترفيه من خلال تسخير كافة القدرات اللوجستية حيث قال، يسرنا الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا إذ نهدف من خلال ذلك إلى المساهمة في تحسين الأداء التشغيلي لمطار العلا فيما يتعلق بخدمات الشحن ، والعمل مع شركائنا لتعزيز مكانة العلا كوجهة عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.