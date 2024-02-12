فلاورد تشارك في مراسم افتتاح كلية الفنون في جامعة الملك سعود

وشهِد الحفل حضور العديد من كبار الشخصيات بما في ذلك معالي رئيس جامعة الملك سعود، الدكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر، ومعالي نائب وزير الثقافة، السيد/ حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الادائية، الأستاذ/ سلطان البازعي، والرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، الأستاذ/ باول باسيفيكو، ووكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير، والأستاذة/ نهى قطان، ومدير الموارد البشرية في فلاورد السعودية، السيد/ عبدالكريم الشمري.