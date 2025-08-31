50 متدربًا ومتدربة ينضمون للنسخة السادسة من برنامج "شراكة 2025"

أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن انطلاق النسخة السادسة من برنامجها التدريبي "شراكة 2025"، الذي يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققها البرنامج خلال السنوات الماضية في تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وإكسابهم المهارات العلمية والعملية للاندماج في سوق العمل.
وخلال النسخ السابقة، درّب البرنامج أكثر من 150 متدربًا ومتدربة، التحق عدد كبير منهم بوظائف نوعية داخل "شراكات المياه" وفي شركات كبرى بقطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية، ما يعكس نجاح البرنامج في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة عالية.
وتستقطب النسخة السادسة للعام الجاري 50 متدربًا ومتدربة جرى اختيارهم وفق معايير دقيقة، بما يضمن استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة. ويستهدف البرنامج تخصصات حيوية تشمل الهندسة، الاقتصاد، المالية، والقانون، بهدف إعداد جيل قادر على قيادة المشاريع الاستراتيجية.
ويمتد البرنامج لمدة 12 أسبوعًا، يتخللها مزيج من المعرفة النظرية والتدريب العملي عبر ورش عمل مكثفة، ودراسات حالة واقعية، إلى جانب زيارات ميدانية لمشاريع قائمة تنفذها الشركة، بما يمنح المتدربين تجربة متكاملة تحاكي واقع قطاع المياه والبنية التحتية في المملكة.
ويُعد "شراكة" منصة متكاملة لتأهيل الشباب والشابات، إذ يزوّدهم بالمعرفة والمهارات التطبيقية في مجالات إدارة العقود، النماذج المالية، وآليات طرح المشاريع، مع تعريفهم بمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ودوره في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.
وأكدت الشركة أن البرنامج يأتي استثمارًا في الطاقات الوطنية الشابة وبناء جيل مؤهل قادر على المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع المياه والبنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.