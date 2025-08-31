50 متدربًا ومتدربة ينضمون للنسخة السادسة من برنامج "شراكة 2025"

وخلال النسخ السابقة، درّب البرنامج أكثر من 150 متدربًا ومتدربة، التحق عدد كبير منهم بوظائف نوعية داخل "شراكات المياه" وفي شركات كبرى بقطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية، ما يعكس نجاح البرنامج في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة عالية.