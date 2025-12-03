الرياض تشهد إقامة مؤتمر الحوكمة 2025 ديسمبر الجاري

تنظم جامعة الفيصل بالرياض ممثلة في مركز حوكمة الشركات (CGC)، مؤتمر الحوكمة في نسخته الرابعة تحت شعار "الحوكمة الرشيدة للإنتاجية، الناس، والكوكب"، خلال الفترة من (17 - 18) ديسمبر الجاري، وذلك في فندق دبل تري هلتون بالرياض.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين وقادة الأعمال وصناع القرار، لمناقشة سبل دمج مبادئ الحوكمة في إستراتيجيات النمو المؤسسي وتعزيز الأداء المالي والاجتماعي والبيئي في آنٍ واحد، ويقدم مركز (CGC) خلال الفعالية نتائج أحدث تقييم لحوكمة الشركات المدرجة في السوق السعودية، ويشهد المؤتمر حفل توزيع جوائز التميز في حوكمة الشركات، لتكريم الجهات التي تتبنى أعلى معايير الشفافية والمساءلة والاستدامة.
ويركز المؤتمر على محاور عدة، من أبرزها: دمج معايير (ESG) في إستراتيجيات الشركات، والحوكمة في الشركات العائلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة, والتحول الرقمي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دور الحوكمة في إدارة المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين، ويتضمن البرنامج إقامة ورش عمل متخصصة حول بناء مؤشرات الحوكمة وتخطيط التعاقب الوظيفي والتنوع في مجالس الإدارة.