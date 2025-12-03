الرياض تشهد إقامة مؤتمر الحوكمة 2025 ديسمبر الجاري

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين وقادة الأعمال وصناع القرار، لمناقشة سبل دمج مبادئ الحوكمة في إستراتيجيات النمو المؤسسي وتعزيز الأداء المالي والاجتماعي والبيئي في آنٍ واحد، ويقدم مركز (CGC) خلال الفعالية نتائج أحدث تقييم لحوكمة الشركات المدرجة في السوق السعودية، ويشهد المؤتمر حفل توزيع جوائز التميز في حوكمة الشركات، لتكريم الجهات التي تتبنى أعلى معايير الشفافية والمساءلة والاستدامة.