"أمانة عسير" وبلدياتها تكثف استعداداتها لاحتواء مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة

وجاءت هذه التوجيهات تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، حيث تضمنت التوجيهات رفع الجاهزية لأي طارئ لا سمح الله، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.