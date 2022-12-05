"أمانة عسير" وبلدياتها تكثف استعداداتها لاحتواء مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة

وجه أمين منطقة عسير المهندس عبدالله جالي الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة والبلديات الرئيسية والفرعية برفع درجة الاستعداد والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية على المنطقة.
وجاءت هذه التوجيهات تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، حيث تضمنت التوجيهات رفع الجاهزية لأي طارئ لا سمح الله، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.
هذا إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار من خلال الآليات والمعدات والقوى البشرية المختصة.
كما طالب بمتابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه، والتأكد من أداء العبارات الصندوقية والمفتوحة ومضخات الأنفاق، وتمركز الآليات والمعدات ومضخات الشفط المتنقلة في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.
ومن جانب آخر، أوضح مدير الإدارة العامة للنظافة محمد سبران أن الأمانة سخرت أكثر من 35 معدة تسهم في شفط المياه المتجمعة وإزالة الآثار التي قد تسببها الأمطار وأكثر من 340 من القوى العاملة خلال موسم الأمطار.
وأشار سبران إلى أنه يجري بشكل مستمر وتحديث المواقع الحرجة التي تتجمع فيها مياه الأمطار وعمل خطط لمعالجتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة من خلال وضع الحلول الهندسية لضمان عدم تكرارها.
الجدير بالذكر، أن الأمانة خصصت التواصل على مدار الساعة عبر الرقم 940، موجهةً الجميع بالحيطة والحذر.